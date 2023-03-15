Минэнерго прогнозирует снижение добычи нефти и газа в России в 2023 году

В 2023 году в России ожидается снижение добычи нефти Фото: REUTERS

Добыча нефти и газа в России в 2023 году снизится. Соответствующий прогноз озвучил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в ходе выступления в Государственной думе в среду, 15 марта 2023 года.

По его словам, это связано с тем, что страна добровольно снижает производство нефти. В случае с газом играют другие факторы.

"Уровень добычи газа продолжит снижение, как в связи с отказом от него европейского рынка, так и с переориентацией энергопотоков", - уточнил Шульгинов.

Напомним, вице-премьер страны Александр Новак заявил, что Россия сократит добычу нефти в марте 2023 года на 500 тысяч баррелей в сутки. По его словам, решение связано с отказом продавать нефть странам, поддержавшим решение о введении ценового потолка на российские энергоресурсы.

Как писал сайт KP.RU, 27 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть.

В документе указывается, что теперь запрещаются поставки нефти, если в контрактах есть условие "потолка" нефти. Исключения из правила допустимы только с особого разрешения президента страны.