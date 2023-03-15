Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность новой волны мобилизации

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле не ведется обсуждения возможности новой волны мобилизации в России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в среду, 15 марта 2023 года.

По словам официального представителя Кремля в сообщениях о вручении гражданам повесток для уточнения данных в одном из российских регионов нет ничего странного - это обычная практика.

"Это обычная практика, естественно, все данные нужно уточнять, обновлять - и в этих рамках ведется постоянная работа", - уточнил Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт KP.RU, 10 марта прошел брифинг Национального центра управления обороной Российской Федерации, в рамках которого было в очередной раз подчеркнуто - частичная мобилизация в стране завершена, и повторять её пока никто не планирует.

В ведомстве заявили, что все фейки о якобы готовящейся второй волне мобилизации распространяются украинскими и западными службами, чтобы разобщить и вызвать негативные настроения в российском обществе.