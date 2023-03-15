Украина пригласила Польшу добывать энергоресурсы на своей территории

Премьер Польши сообщил о приглашении Киева добывать энергоресурсы на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины предложили Польше искать и добывать на украинский территории энергоресурсы, сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«После победы Украины перед нашим регионом откроются огромные перспективы. Одной из сфер, где мы можем вместе совершить огромный прорыв, – это энергетика. Нас уже сейчас приглашают к общим проектам по добыче, поиску на Украине. Там должен воцариться мир, но такие проекты возможны», – сказал он на пресс-конференции.

Переговоры касаются в частности поиска и добычи газа на территории Западной Украины, добавил политик.

Напомним, ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что власти Польши форсируют подготовку к захвату территорий Западной Украины. Речь идет о Львовской, Ивано-Франковской и части Тернопольской областей, уточнил он. По его словам, Польша решила ускорить аннексию украинских территорий из-за опасений заключения соглашения между странами НАТО и России, которое может не учесть интересы Варшавы и Киева.