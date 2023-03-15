Путин назвал защиту прав и свобод граждан условием развития России как суверенного государства Фото: REUTERS

Выступая на расширенном заседании Генеральной прокуратуры Российской Федерации, президент страны Владимир Путин назвал две базовые основы развития России как суверенного государства. Также он отметил особую роль надзорного ведомства в обеспечении соблюдения этих основ.

По словам главы государства, страна движется к позитивным переменам и укреплению своего суверенитета, и самое важное для развития России - это соблюдение и защита прав граждан, а также укрепление внутреннего правопорядка. И то, и другое - в юрисдикции Генпрокуратуры, откуда вытекает особая значимость этого ведомства и его работы.

«Перед государством стоит очень много задач. Но мы находимся с вами на этапе масштабных позитивных перемен, направленных на укрепление суверенитета, будущего России и создание условие для ее будущего развития», - заявил Путин.

Президент поручил Генпрокуратуре обеспечить адресность и предметность работы. Разбираться, по мнению Путина, нужно индивидуально в каждом отдельном случае, а жалобы и обращения должны рассматриваться все без исключений. Особенно глава государства отметил важность работы с правами военнослужащих.