Путин заявил о необходимости поддерживать семьи участников спецоперации Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе выступлении на коллегии Генпрокуратуры в среду, 15 марта, призвал разбираться в каждом конкретном случае обращения семей участников специальной военной операции, отметив, что те должны получать поддержку.

«Все участники СВО должны быть обеспечены денежным довольствием, содействие в реабилитации, трудоустройстве, семьи погибших - всю нашу поддержку», - заявил глава государства, отметив, что все участники специальной военной операции должны быть своевременно обеспечены денежным и иным довольствием.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что Госдума РФ рассмотрит проект закона о бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции, а также их семьям. Ранее российский президент в ходе своего выступления с посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации поручил создать специальный Фонд помощи всем бойцам спец операции.