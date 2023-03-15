Мишустин назвал Россию чемпионом мира по количеству наложенных на нее санкций Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия стала чемпионом мира по числу введенных в ее отношении санкций, однако это не повлияло на рост экономики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Мы чемпионы мира по количеству санкций, которые когда-либо против какой-либо страны применяли», – сказал глава правительства России на встрече с думской фракцией КПРФ.

По словам Мишустин, кабинет министров продолжает работу по дальнейшему росту экономики, который продолжается несколько месяцев. Как отметил премьер, правительством было принято уже 315 мер на сумму восемь триллионов рублей, которые позволили удержать экономическую ситуацию. Падение ВВП России пришлось на третий квартал 2022 года, а в четвертом квартале начала рост, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, в конце февраля страны Евросоюза приняли десятый пакет санкций против России. Ранее очередную порцию ограничений в отношении РФ подготовили в США и Великобритании.

В очередной санкционный пакет ЕС вошли 121 физическое и юридическое лицо. Также были введены значительные новые ограничения на импорт и экспорт и запрещены российские СМИ.