Глава Пентагона Остин: Самолёты и дроны США будут летать везде, где это позволяет международное право Фото: REUTERS

Глава Пентагона Ллойд Остин выступил с критикой действий российских пилотов в отношении американского беспилотника MQ-9, потерпевшего крушение в Чёрном море. По мнению Остина, пилоты РФ якобы повели себя «небезопасно и рискованно».

При этом касательно американских летательных аппаратов Остин заявил, что они будут летать везде, где позволяет международное право, а вот Россия, мол, «должна» выполнять полёты военной авиации профессионально и безопасно.

Напомним, во вторник, 14 марта, недалеко от Крыма был замечен американский беспилотник MQ-9. По сообщению Минобороны России, летательный аппарат нарушил границу района временного режима использования воздушного пространства. Все пользователи международного воздушного пространства были уведомлены об особом режиме, введённом в связи с проведением спецоперации. Резкий манёвр беспилотника привёл к его неконтролируемому падению в воду. Также в российском ведомстве подчеркнули, что пилоты ВВС РФ не вступали в контакт с объектом, и вооружение не применяли.

Ранее KP.RU сообщал о том, что американский беспилотник залетел в российское воздушное пространство и потерпел крушение в Чёрном море, недалеко от Крымского полуострова.