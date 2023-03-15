Президент Сирии Асад на встрече с Путиным выразил поддержку спецоперации на Украине Фото: kremlin.ru

В среду, 15 марта, президент Сирии Башар Асад прилетел в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Встреча состоялась в Кремле, в ходе переговоров Асад заявил о полной поддержке проводимой Россией специальной военной операции на Украине. Об этом пишет пресс-служба Кремля.

Прежде всего Асад поблагодарил лично Путина, а также все ведомства России, которые были вовлечены в устранение последствий разрушительных землетрясений, пронёсшихся по территории Сирии с 6 февраля 2023 года. Отдельно сирийский лидер подчеркнул помощь МЧС и Минобороны России. Благодаря помощи России, уверен политик, удалось значительно сократить количество жертв.

Затем, пользуясь случаем первого визита в Россию после начала СВО, Асад ещё раз повторил свою позицию о полной поддержке российской борьбы с нацизмом и неонацизмом в любых их проявлениях. Он отметил, что Запад стал слишком часто поддерживать эту опаснейшую идеологию, и заявил, что совместная позиция России и Сирии по этому вопросу необходима для стабилизации мира, чтобы не позволить ему рухнуть в пропасть.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Башар Асад прилетел в Москву ради встречи с Владимиром Путиным.