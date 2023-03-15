Госдепартамент США допустил непричастность России к падению американского беспилотника в Чёрном море Фото: EAST NEWS

Госдепартамент Соединённых Штатов Америки допустил вероятность того, что российские пилоты не были причастны к падению беспилотника MQ-9 в Чёрном море, недалеко от Крымского полуострова. Об этом заявили в американском ведомстве 15 марта 2023 года.

Как заявляют американские чиновники, «действия» России в отношении беспилотника, летавшего в пределах ограниченной зоны на российской границе, могли быть «непреднамеренными».

Напомним, суть проблемы заключается в американском беспилотнике MQ-9, который, как сообщает Министерство обороны России, занимался разведывательной деятельностью, и пересёк границу РФ с выключенными транспондерами, войдя в район временного режима использования воздушного пространства. Этот особый режим был введён на время проведения Россией спецоперации на Украине. Как отметили в Минобороны - российские пилоты не контактировали с беспилотником, он упал после совершения резкого манёвра.

Ранее KP.RU сообщал, как глава Пентагона Ллойд Остин громко высказался о том, что американские летательные аппараты будут летать там где захотят, в пределах международного права.