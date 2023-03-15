Лавров: США полностью игнорируют ограниченный из-за СВО статус полётов вокруг российских границ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Американцы просто ищут повод устроить провокацию, игнорируя тот факт, что в связи с проведением специальной военной операции российские границы переведены в особый режим в районе Чёрного моря. Об этом заявил в передаче «Москва. Кремль. Путин» глава МИД России Сергей Лавров.

Так Лавров прокомментировал ситуацию с американским беспилотником MQ-9, рухнувшим в Чёрном море, в непосредственной близости от государственной границы России. Глава дипломатического ведомства предположил, что раз США прекрасно осведомлены об ограниченном статусе полётов вокруг границ РФ у Чёрного моря, то такое поведение может свидетельствовать о «нагнетании конфронтационных подходов».

Также Лавров подчеркнул, что США должны понимать опасность подобных провокаций, устраиваемых одной ядерной державой против другой. После этого министр отметил - если американцы могут летать где хотят, как недавно заявлял глава Пентагона, то пространство вокруг границ США ничем не отличается от российских границ на Чёрном море.

Ранее KP.RU сообщал о громком заявлении главы Пентагона Ллойда Остина, где он высказался о возможности для США летать там, где заблагорассудится, в пределах международного права.