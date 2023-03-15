Мария Захарова оценила возможность раскола НАТО, фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, беседуя в эфире Радио «КП» с журналистом Иваном Панкиным, рассказала о том, насколько вероятен сценарий раскола НАТО, и так ли дружны страны коллективного Запада, как хотят показать всему миру.

Прежде всего, отвечая на вопрос о том, так ли сплочен Североатлантический альянс, Захарова назвала его внутренние отношения ёмким выражением - «круговая порука». По мнению нашей собеседницы, единства среди НАТО нет, но есть насилие. По праву сильного альянс распространяет своих солдат и ядерное оружие в странах, вопреки их интересам и желанию местных жителей.

Что же до возможного раскола НАТО - о нём пока говорить рано, считает Захарова. Однако уже сейчас можно наблюдать, как многие страны пытаются противиться воле альянса, как народы этих стран объединяются и выходят на многотысячные протесты, что порой приводит и к смене политических режимов. С каждым днём, подчеркнула наша собеседница, ситуация вокруг влияния НАТО в мире накаляется.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Мария Захарова назвала основные причины продления зерновой сделки Россией.

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