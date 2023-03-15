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НовостиЗдоровье15 марта 2023 19:03

Невролог назвал продукты, которые усугубляют головную боль

Если появилось недомогание, то стоит отказаться от сладостей и кофе
Елена АКИМОВА
Невролог назвал продукты, которые усугубляют головную боль

Невролог назвал продукты, которые усугубляют головную боль

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Головная боль может стать симптомом различных заболеваний, в том числе, артериальной гипертензии или менингита.

Усугубляться такое состояние может даже из-за продуктов, которые включены в рацион. Прежде всего, нужно отказаться от пищи с высоким содержанием соли и напитков с кофеином если начался сильный приступ боли.

При поднимающемся давлении соль сыграет действие катализатора и еще больше подстегнет процесс.

- Кофе, крепкие чаи, энергетики и продукты повышают частоту сердечных сокращений,— объяснил NEWS.ru невролог Александр Комаров.

Ранее, доктор наук, профессор Сеченовского университета, врач-невролог Наталья Шиндряева объяснила россиянам, почему у человека может возникать головная боль. Самая частая – мышечное напряжение. Такая боль, как правило, тупая и тянущая, средней интенсивности, сопровождается болезненностью мышц шеи и плеч.