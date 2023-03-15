Владимир Путин назначил нового исполняющего обязанности главы Чукотки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Владимир Путин назначил нового исполняющего обязанности главы Чукотского автономного округа. Им стал бывший первый заместитель председателя правительства Луганской Народной Республики Владислав Кузнецов, о чём сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно указу главы государства, Кузнецов будет находиться в должности исполняющего обязанности губернатора Чукотки до тех пор, пока не будет избран новый глава региона. Стать им также сможет и сам Кузнецов. Путин отметил богатый опыт работы управленцем у бывшего первого зампреда правительства ЛНР, и пожелал ему удачи в новой должности.

Незадолго до назначения Кузнецова, Владимир Путин освободил от должности Романа Копина, который руководил Чукотским автономным округом с 2008 года.

Ранее KP.RU сообщал о другом недавнем назначении - Владимир Путин выбрал нового посла, который будет представлять интересы России в Кувейте. Им стал Владимир Желтов.