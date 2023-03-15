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НовостиОбщество15 марта 2023 19:44

Владимир Путин назначил нового исполняющего обязанности главы Чукотки

Им стал бывший первый зампред правительства ЛНР
Сергей КУДРИН
Владимир Путин назначил нового исполняющего обязанности главы Чукотки

Владимир Путин назначил нового исполняющего обязанности главы Чукотки

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Владимир Путин назначил нового исполняющего обязанности главы Чукотского автономного округа. Им стал бывший первый заместитель председателя правительства Луганской Народной Республики Владислав Кузнецов, о чём сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно указу главы государства, Кузнецов будет находиться в должности исполняющего обязанности губернатора Чукотки до тех пор, пока не будет избран новый глава региона. Стать им также сможет и сам Кузнецов. Путин отметил богатый опыт работы управленцем у бывшего первого зампреда правительства ЛНР, и пожелал ему удачи в новой должности.

Незадолго до назначения Кузнецова, Владимир Путин освободил от должности Романа Копина, который руководил Чукотским автономным округом с 2008 года.

Ранее KP.RU сообщал о другом недавнем назначении - Владимир Путин выбрал нового посла, который будет представлять интересы России в Кувейте. Им стал Владимир Желтов.