Путин назначил Владимира Желтова новым послом России в Кувейте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Владимира Желтова новым послом РФ в Кувейте.

«Назначить Желтова Владимира Филипповича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Государстве Кувейт», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Другим указом глава государства назначил Андрея Черновола послом России в Судане, должность которого ранее занимал Желтов.

Как писал сайт KP.RU, в январе этого года Путин назначил Михаила Баранова послом России в Брунее. Ранее он занимал должность заместителя директора первого департамента Азии Министерства иностранных дел РФ. Предыдущий российский посол в Брунее Владимир Гончаренко умер в марте прошлого года.

Незадолго до этого президент России освободил Александра Кузнецова от должности постпреда РФ при ЮНЕСКО, назначив вместо него Рината Аляутдинова.