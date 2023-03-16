Башар Асад: Сирия признает новые границы России с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дамаск признает новые границы России с присоединившимися по итогам референдумов территориями: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, об этом заявил в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад.

«Я говорю, что это российские территории, и даже если бы не случился конфликт, это исторически российские территории», - сказал Асад.

Сирийский лидер добавил, что «этот вопрос для нас ясен с самого начала, и мы не будем колебаться в своей позиции».

«Позиция Сирии - четкая и в то же время решительная, у нас есть убежденность по этому вопросу, не только ради дружбы с Россией, но и потому, что эти территории - территории России», - подчеркнул президент Сирии.

Он отметил, что земли были переданы Украине во времена Ленина, на них проживают российские граждане и это российская земля.

Как писал сайт KP.RU, 15 марта президент Сирии Башар Асад на встрече с российским лидером Владимиром Путиным ещё раз повторил свою позицию о полной поддержке российской борьбы с нацизмом и неонацизмом в любых их проявлениях.

Он отметил, что Запад стал слишком часто поддерживать эту опаснейшую идеологию, и заявил, что совместная позиция России и Сирии по этому вопросу необходима для стабилизации мира, чтобы не позволить ему рухнуть в пропасть.

18 марта 2022 года Башар Асад заявил, что действующая политика Запада нацелена на дискриминацию России. Причем по его мнению, она беспрецедентна в мировой истории. Это ограничивает принципы международного права, превращая современные мир в джунгли.