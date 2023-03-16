РБК: Coca-cola остается одним из лидеров продаж газированных напитков в России

Coca-Cola остается в тройке лидеров продаж газировки в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская компания The Coca-Cola Company остается лидером продаж газированных напитков на российском рынке, несмотря на решение о приостановке работы в России год назад. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на сервис “Продажи.рф” и данные IT-компании “Эвотор”.

По данным РБК, за первые два месяца 2023 года более трети покупателей колы выбирали напиток “Добрый Cola”, на втором месте находится импортная Coca-Cola ушедшей с российского рынка американской компании, ее продажи в сравнении с прошлым годом сократились более чем в три раза. В прошлом году продажи Coca-Cola составляли 47.8 процента покупок в данном сегменте, в этом году продажи упали до 14.1 процента.

О возвращении Coca-Cola в Россию под новым брендом "Добрый кола" сайт KP.RU рассказывал летом 2022 года. Бренд “Добрый” принадлежал компании Coca-Cola с 2005 года, и производил до 2022 года только соки, однако после ухода компании с рынка России, стал использоваться и в газированных напитках.