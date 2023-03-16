Мантуров заявил о стабилизации цен на автомобили в России Фото: Shutterstock

Цены на автомобильном рынке стабилизировались, поставки машин в рамках параллельного импорта существенно на них не повлияет, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Не думаю, что параллельный импорт будет существенно как-то влиять на флуктуацию цен. У нас сегодня более-менее по автомобильному рынку цены выровнялись», – сказал глава Минпромторга журналистам.

По словам Мантурова, цены всегда будут двигаться вверх как минимум на уровне инфляции.

Как писал сайт KP.RU, Министерство промышленности и торговли России включило в перечень товаров, ввозимых по параллельному импорту, более 50 автомобильных брендов.

Напомним, ранее стало известно, что Минпромторг внес в новый перечень товаров для параллельного импорта автомобили таких брендов как Ford, Renault, Kia, Mazda, Hyundai, Opel, Dacia, Citroen, Peugeot и Isuzu.