В Польше задержали девять иностранцев по подозрению в сотрудничестве с разведкой РФ

Польские силовики заподозрили девять иностранцев в работе на российские спецслужбы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Девять иностранных граждан задержаны в Польше по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой и совершению диверсий. Об этом заявил журналистам министр внутренних дел и администрации республики, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский в четверг, 16 марта 2023 года.

"Подозреваемые проводили разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсионные акты по заданию российской разведки", - утверждает Каминьский.

По его словам, у задержанные являются гражданами государств "из-за восточной границы". Им назначена временная мера пресечения в виде ареста.

Как ранее писал сайт KP.RU, сотрудники управления ФСБ России по Новгородской области задержали россиянина, который действовал в интересах украинской разведки. По версии силовиков, мужчина пытался склонить мобилизованных граждан России к действиям в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Напомним, в Ставропольском крае задержали мужчину, которого заподозрили в работе на украинские спецслужбы. Ставрополец по заданию куратора собирал и передавал фотоматериалы о расположении железных дорог и воинских частей в крае.