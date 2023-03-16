Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в ЛНР Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воздушно-космические силы России уничтожили в Луганской народной республике украинский истребитель МиГ-29, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововодяное Луганской народной республики сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», – сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» и одна противорадиолокационная ракета HARM.

Как писал сайт KP.RU, накануне российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области.

Напомним, в начале марта российские истребители сбили в районе Красноармейска ДНР украинский самолет Су-24. За день до этого российские истребители сбили в ходе боевых действий украинские самолет Су-24 и вертолет Ми-8. Подразделения ПВО добавили в этот список Су-25, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 14 беспилотников.