Путин заявил, что Западу даже за репой придется обращаться к России

Российский лидер отметил, что ситуация сложилось совершенно иная, и теперь европейские политики советуют своим гражданам заменить привычные салаты и помидоры репой. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин выступая 16 марта 2023 года на съезде Российского союза предпринимателей и промышленников иронично прокомментировал пророчества Запада о том, что в России произойдет спад потребительского сектора экономики.

Президент напомнил, что год назад Западные лидеры вынуждали свои компании уйти с российского рынка, из-за чего разные эксперты пророчили России "пустые полки магазинов". Владимир Путин напомнил народную мудрость – "не рой другому яму, а то сам в нее попадешь".

Российский лидер отметил, что ситуация сложилось совершенно иная, и теперь европейские политики советуют своим гражданам заменить привычные салаты и помидоры репой. Однако, как заметил Путин, репа продукт хоть и полезный, но и за ней европейцам тоже скорее всего придется обращаться к России.

Как писал ранее сайт KP.RU, в результате санкций Запада, цены на продовольствие в мире по итогам 2022 года выросли на 14,3%, и, по мнению экспертов, продолжат расти.

В апреле 2022 года «Комсомольская правда» провела первый агрофорум, где собрала тех, кто обеспечивает Россию продуктами. По результатам форума стало ясно, что проблем с продовольствием в России не предвидится.