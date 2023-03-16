Рогов назвал «истерикой Зеленского» попытки ВСУ наступать в Запорожской области Фото: REUTERS

Попытки украинской армии прорваться на Запорожском направлении говорят о том, что у Владимира Зеленского попросту началась настоящая истерика. Каждое такое наступление лишь подтверждает этот факт, считает председатель движения «Мы вместе с Россией», член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По словам Рогова, Киев будет регулярно пытаться перейти в контрнаступление в Запорожской области, потому что западным чиновникам нужны результаты. Они требуют от Зеленского побед, добиться которых он не в состоянии, из-за чего у украинского президента начинается натуральная истерика.

Также председатель заверил, что полномасштабное наступление нацистов ожидается, и российские войска к нему готовы. Когда оно произойдёт - сказать невозможно, но оно точно будет, видя реакцию Зеленского на многочисленные прорывы украинской обороны. Встречать ВСУ будут во всеоружии.

Причиной такого заявления Рогова стало недавнее наступление ВСУ в Пологовском районе Запорожской области. Украинские силы потерпели поражение и были вынуждены отступить, потеряв более 40 солдат и 8 единиц бронетехники.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Киеве приняли решение продолжать оборону Артёмовска, несмотря на крайне тяжёлое положение ВСУ в этом городе.