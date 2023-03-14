Киев решил продолжать боевые действия в Артемовске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ставка Верховного главнокомандующего Украины приняла решение о продолжении боевых действий в Артемовске Донецкой народной республики, сообщили в офисе президента страны Владимира Зеленского.

«Рассмотрев ход оборонной операции на Бахмутском направлении, все члены ставки высказали общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмута. На заседании также было проанализировано обеспечение вооружением и боеприпасами подразделений сил обороны на передовой», – сказано на сайте офиса.

Как писал сайт KP.RU, в начале марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в ходе совещания с Зеленским выступил за продолжение боевых действий в Артемовске.

Напомним, ранее командир подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» с позывным «Мадьяр» заявил, что получил приказ немедленно покинуть Артемовск.

Тем временем стало известно, что российские силы подошли к железнодорожным путям подвоза резервов ВСУ в Артемовск.

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