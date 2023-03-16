Американский сенатор назвал угрозу для США, страшнее России и Китая

Американский сенатор Маршалл назвал госдолг в 31 миллион долларов главной угрозой для США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственный долг Соединенных Штатов представляет для них более серьезную угрозу, чем Россия и США, считает сенатор Конгресса США Роджер Маршалл.

«Меня часто спрашивают, что является самой большой угрозой для нашей стране, и я здесь, чтобы сказать вам, – это не Россия, это не Китай, это не Северная Корея, это не Иран и не изменение климата. Самая большая долгосрочная угроза, с которой сталкиваются США, – это наш государственный долг в размере 31 триллиона долларов, который продолжает расти», – заявил он, выступая перед бюджетным комитетом Сената США.

По словам конгрессмена, президент США Джо Байден потратил уже больше, чем любой другой глава государства в истории страны. Кроме того, отметил Маршалл, цены на энергоносители выросли более чем на 37%, топливо для домов – более чем на 52%, цены на электроэнергию – более чем на 23%, а продукты – на 19%. В то же время реальная зарплата в США не поспевает за инфляцией, заявил он.

Напомним, бюджет США предусматривает оказание серьезно финансовой поддержке Киеву и Вооруженным силам Украины. Байден заявил, что главный финансовый документ страны «венчает год исторического прогресса».