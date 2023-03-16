Американские журналисты назвали решение Зеленского удерживать Артёмовск ошибкой Фото: REUTERS

Американский телеканал NBC выступил с публичной критикой решения украинского президента Владимира Зеленского, который заявил о продолжении обороны Артёмовска (украинское название - Бахмут). По словам журналистов из США, это решение было большой ошибкой.

Как заявляет журналист Митхил Аггарвал, Зеленскому нужно было вывести свои войска из Артёмовска, вместо того чтобы удваивать присутствие ВСУ в этом районе. По мнению журналиста, решение Киева, при условии усиливающихся позиций России в городе, выглядит истерическим желанием не потерять политические очки.

Похожее мнение высказал военный эксперт Конрад Музыка, директор аналитической компании Rochan Consulting, заявивший о том, что Зеленский должен был отдать приказ об отступлении ещё несколько недель назад. По его словам, сейчас защищать Артёмовск не имеет никакого смысла, который мог бы быть продиктован логикой.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Пентагоне доверили Зеленскому самому решать, как поступать с обороной Артёмовска. По их мнению, потеря этого города не означает поражение для ВСУ.