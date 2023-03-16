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НовостиПолитика16 марта 2023 13:51

Путин поручил обеспечить повышение МРОТ дополнительно на 10% с 1 января 2024

С начала следующего года он вырастет до 19 242 рублей
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) дополнительно на 10% с 1 января следующего года.

«С учетом ранее данных поручений обеспечить с 1 января 2024 года дополнительное повышение минимального размера оплаты труда на 10%», – сказано в тексте поручения на сайте Кремля.

Как писал сайт KP.RU, выступая с посланием Федеральному Собранию, Путин заявил, МРОТ вырастет в России до 19 242 рублей. Он напомнил, что с начала этого года МРОТ был проиндексирован на 6,3%, а в 2022 году увеличен дважды – почти на 20%.

Напомним, в январе этого года глава государства поручил повысить минимальный размер оплаты труда до июля 2023 года с опережением роста инфляции. Кроме того, глава государства поручил подготовить к июлю этого года предложения по дальнейшему увеличению МРОТ в стране.

В декабре 2022 года Владимир Путин подписал закон об установлении в 2023 году МРОТ на уровне 16 242 рубля.