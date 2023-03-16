Путин поручил обеспечить участников СВО двухнедельными отпусками раз в полгода

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

В четверг, 16 марта 2023 года, президент России Владимир Путин поручил обеспечить всем участникам специальной военной операции гарантированные отпуска сроком на 14 суток. Выдавать их должны стабильно каждые полгода. Поручение должно быть исполнено до 15 апреля.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение президента будут выполнять сразу несколько российских ведомств: Минобороны, ФСБ, ФСО и МВД. Все они обязаны до 15 апреля обеспечить двухнедельными отпусками военнослужащих, лиц, имеющих специальные звания, участников добровольческих формирований и участвующих в специальной военной операции.

При этом в поручении отдельно указано, что в срок отпуска не должно включаться время, необходимое на проезд до непосредственного места отдыха, и возвращение обратно. Таким образом, отпуск увеличивается на срок, соответствующий времени в дороге до санатория, отеля, родственников и так далее.

Всё это сделано с целью поддержания боевого духа и здоровья военнослужащих, чья работа связана с серьёзным психологическим давлением, риском для жизни.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Путин поручил создать государственный фонд поддержки участников специальной военной операции на Украине.