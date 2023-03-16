Путин поручил создать государственный фонд поддержки участников спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил создать государственный фонд поддержки участников военной спецоперации на Украине.

«Правительству Российской Федерации в целях адресного сопровождения участников специальной военной операции и членов их семей, членов семей погибших участников спецоперации…обеспечить: создание государственного фонда поддержки участников специальной военной операции», – приводится текст поручения на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства поручил обеспечить функционирование подразделений фонда поддержки участников спецоперации во всех субъектах России и подготовить предложения об адресном сопровождении ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий в рамках деятельности этого фонда.

Как писал сайт KP.RU, накануне Путин в ходе выступлении на коллегии Генпрокуратуры призвал разбираться в каждом конкретном случае обращения семей участников специальной военной операции, отметив, что те должны получать поддержку.