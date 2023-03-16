Путин считает неточным определение «недружественные страны»

Путин назвал неточным определение «недружественные страны» Фото: REUTERS

Определение недружественные страны неточно отражает ситуацию в отношениях между ними и Россией, считает президент РФ Владимир Путин.

«У нас в общественное сознание и в оборот вошло такое словосочетание как «недружественные страны». Оно не точно отражает существующие реалии, можно сказать, вообще не отражает, потому что у нас есть недружественные элиты в определенном количестве стран, недружественные правители», – сказал он на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

По мнению главы государства, политическая система во многих странах мира позволяет пробраться к власти людям с достаточно низким уровнем образования и общей культуры. Такие люди порой не понимают, что говорят и делают, и их работа наносит ущерб своему населению и бизнесу, заявил политик. Как отметил президент, Россия заинтересована в самостоятельности европейских партнеров и в том, чтобы они принимали решения исходя из своих национальных интересов.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин заявил, что действия недружественных стран против Москвы импульсивны и непредсказуемы. Таким образом они демонстрируют свой непрофессионализм, считает он.