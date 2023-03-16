Кадыров пообещал наказать украинских военных, разжигавших костер Кораном Фото: REUTERS

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил военнослужащим Вооруженных сил Украины, которые разжигали костер Кораном. Политик показал видео, на котором военный отрывает несколько страниц священной книги мусульман, кладет между веток и разжигает огонь.

«Клянусь всевышним Аллахом, мы не позволим никому безнаказанно глумиться над священным Кораном, и кара господа миров дойдет до вас, где бы вы ни находились! Я искренне молюсь, чтобы эта кара была доведена до вас через наших воинов, которые жаждут уничтожить вас больше, чем вы хотите жить», – написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров также обратился к мусульманам, принимающим участие в боевых действиях в составе ВСУ. Глава Чечни заявил, что им нет оправдания, и они будут прокляты.

Как писал сайт KP.RU, ранее Кадыров резко осудил датского ультраправого политика Расмуса Палудана за акции с сожжением Корана в Швеции и Дании, назвав его религиозным террористом.