Кадыров назвал религиозным террористом сжегшего Коран датского политика Палудана Фото: REUTERS

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров резко осудил датского ультраправого политика Расмуса Палудана за акции с сожжением Корана в Швеции и Дании, назвав его религиозным террористом.

«Пока есть на свете такие жалкие безродные личности, сжигающие Коран, оскорбляющие чувства миллиарда жителей Земли, мы не остановимся на уничтожении сатанистов на Украине. Датский выродок «посвятил» этот поджог мне. Я бы многое простил в мой адрес, но этот поступок религиозного террориста я не прощу, как и полтора миллиарда мусульман мира», – написал он в Telegram.

По мнению главы Чечни, здоровое общество должно быть освобождено от провокаторов, подобных Палудану. Кроме того, Кадыров обратился к властям Швеции и Дании, давшим разрешение на проведении акций с сожжением священной книги мусульман. Как заявил политик, в провокациях виновны именно они, а не «исламский терроризм», которым оправдываются на Западе.

Напомним, в пятницу, 27 января, лидер ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран рядом с мечетью в Копенгагене. Незадолго до этого аналогичный инцидент произошел в Швеции. В связи с этим председатель правительства королевства Ульф Кристерссон заявил, что акция с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме является неуважением к мусульманам.

Кадыров пожелал участникам акции с сожжением священной книги мусульман у посольства Турции в Стокгольме «гореть в аду».