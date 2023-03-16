Суд в Москве назначил блогеру Лерчек запрет определённых действий

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) в помещении суда. Фото: Александр РОГОЗА

Савёловский суд Москвы, рассматривающий дело блогера-миллионника Лерчек, избрал в её отношении меру пресечения в виде запрета определённых действий. Например, Валерии Чекалиной (настоящее имя блогера) теперь запрещено пользоваться интернетом, о чём сообщает корреспондент KP.RU из зала суда.

Известно, что Лерчек запретили пользоваться любыми средствами связи, такими как: телефон, интернет, почта и другие. Также ей запрещено контактировать с другими фигурантами дела, кроме родственников. В то же время запрета на передвижение Лерчек не выдали.

Блогер, имеющая в соцсетях более десяти миллионов подписчиков, посчитала запрет чрезмерным, и попросила суд разрешить ей вести хотя бы блог. По её словам, он является единственным источником дохода ее семьи.

Ранее KP.RU сообщал о том, что фитнес-блогера Лерчек обвинили в уклонении от уплаты налогов, на общую сумму 311 млн рублей. Обвинение против Чекалиной и её мужа выдвинула прокуратура Москвы.