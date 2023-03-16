Вашингтон не планирует передавать Украине F-16, на фоне решения Польши предоставить Киеву МиГ-29 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на решение властей Польши о передаче президенту Украины Владимиру Зеленскому боевых истребителей МиГ-29, Вашингтон присоединяться к этой практике пока не собирается. Об этом заявил, во время беседы с журналистами, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

По словам Кирби, решение Польши никак не отразится на планах США. Белый дом не рассматривает, и в ближайшее время не будет обсуждать поставки американских истребителей F-16 Киеву.

Напомним, 15 марта пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер заявил, что Украина получит от нескольких стран Евросоюза истребители МиГ-29. Однако точные сроки он не назвал, сославшись на то, что решать их будет каждая страна в отдельности.

Ранее KP.RU сообщал о том, что американские сенаторы потребовали от Джо Байдена отправить Зеленскому истребители F-16. Эту инициативу поддержали как демократы, так и республиканцы.