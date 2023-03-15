Politico: американские сенаторы потребовали отправки истребителей F-16 на Украину

Сенаторы США просят Пентагон поставить Украине американские истребители Фото: REUTERS

Представители Республиканской и Демократической партий в Сенате Соединенных Штатов направили письмо министру обороны страны Ллойду Остину, в котором потребовали отправить Киеву истребители F-16. Об этом сообщает издание Politico.

"Это будет значительная возможность, которая может изменить правила игры на поле боя", - говорится в обращении.

Сенаторы призвали главу Пентагона представить отчет о факторах, необходимых для успешной отправки боевых самолетов. В нем они попросили указать, как быстро можно обучить украинских пилотов управлению американскими истребителями и какое влияние подобная военная помощь окажет на украинский конфликт.

Как писал сайт KP.RU, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи считает, что поставки истребителей F-16 могут помочь Украине. По его словам, Киев также нуждается в ракетах с дальностью более 100 километров. Кроме того, он выступил за отправку дронов на Украину.

Напомним, в конце февраля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос поставок Украине истребителей F-16 Соединенными Штатами в ближайшее время рассматриваться не будет.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что американское и другое западное оружие на Украине, также обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российских вооруженных сил.