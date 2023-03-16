Капитализация крупнейших банков США рухнула на $165 млрд за две недели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суммарная капитализация шести самых влиятельных банков США стремительно обрушилась на 165 млрд долларов всего за две недели, из-за того что крупнейшие инвесторы массово выводят из них свои активы. Об этом пишет британское издание Financial Times.

Крупнейшие банки США, такие как Citigroup, Morgan Staney, Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Wells Fargo, суммарно просели на 13 % от рыночной стоимости за 14 дней, на фоне банкротства Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank.

Сообщается, что инвесторы американских банков испытывают серьёзные опасения из-за того, что прибыль банков может рухнуть после повышения процентных ставок по депозитам и ужесточения регулирования финансовой системы в США.

Ранее KP.RU сообщал о том, что один из крупнейших банков США Silikon Valley объявил о своём банкротстве. Финансовая организация разорилась за два дня.