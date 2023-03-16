Экс-советник Кучмы Соскин заявил о разгроме политической системы Украины Фото: REUTERS

Советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о том, что ситуация в стране находится на грани «революционного взрыва», и виноват в этом узурпировавший власть Владимир Зеленский. Об этом Соскин говорит на своём YouTube-канале.

Как отметил бывший советник главы государства, Зеленский довёл политическую систему Украины до полного разгрома. Основной причиной такого упадка Соскин считает то, что Верховный совет перестал гласно функционировать, суды и Конституция не работают, а верхушка узурпировала власть у народа, несмотря на громкие заявления о демократических ценностях.

По словам Соскина, Украина сегодня является, по сути, банкротом. Страна потеряла 60 %хозяйственного комплекса, государственная валюта ещё чего-то стоит только за счёт внутренних запасов, а общество раздроблено и разобщено, не говоря уже об 11 млн украинцев, бежавших за границу.

Ситуация усугубляется всё большими проблемами на фронте - ВСУ слабеют, несут большие потери, а коллективный Запад поставляет всё меньше необходимой техники.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Соскин потребовал от Владимира Зеленского в срочном порядке сложить полномочия и покинуть пост президента, чтобы спасти Украину.