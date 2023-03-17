В Сакском районе ПВО сбили украинский беспилотник

В Сакском районе Крыма сбили украинский БПЛА. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Беспилотник ВСУ сбит в четверг 16 марта в Сакском районе. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Сегодня в Сакском районе силами ПВО был сбит беспилотник ВСУ», - написал Аксенов в своем Telegram

Глава региона подчеркнул, что ситуация находится под контролем, Крым остается под надежной защитой российских военных.

Напомним, российские Су-27 без единого выстрела «сбили» тяжелый американский беспилотник вблизи Крыма. Подробности здесь на KP.RU.

Ранее в белорусском Госпогранкомитете заявили, что пинские пограничники сбили украинский беспилотник радиоэлектронным ружьем. В Погранкомитете отметили, что украинский беспилотник применялся для ведения разведки.

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