В Сакском районе ПВО сбили украинский беспилотник

В Сакском районе Крыма сбили украинский БПЛА.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Беспилотник ВСУ сбит в четверг 16 марта в Сакском районе. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Сегодня в Сакском районе силами ПВО был сбит беспилотник ВСУ», - написал Аксенов в своем Telegram
Глава региона подчеркнул, что ситуация находится под контролем, Крым остается под надежной защитой российских военных.
Напомним, российские Су-27 без единого выстрела «сбили» тяжелый американский беспилотник вблизи Крыма. Подробности здесь на KP.RU.
Ранее в белорусском Госпогранкомитете заявили, что пинские пограничники сбили украинский беспилотник радиоэлектронным ружьем. В Погранкомитете отметили, что украинский беспилотник применялся для ведения разведки.
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