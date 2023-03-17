Политик Филиппо призвал Францию выйти из НАТО из-за угрозы мировой войны

Во Франции звучат призывы к выходу из НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал Францию выйти из НАТО, так как военный блок толкает Европу к глобальному конфликту. Слова политика приводит РИА Новости.

"Если мы так и продолжим слушать НАТО и США, мы никогда не придем к миру, мы придем к третьей мировой войне", - подчеркнул Филиппо.

По его словам, Североатлантический альянс продвигает "безумную" повестку агрессии против России и Китая. Это следует прекратить и распустить военный блок, так как это организация войны, а не мира, уверен лидер "Патриотов".

Как ранее писал сайт KP.RU, американский журналист Сеймур Херш уверен, что президент Соединенных Штатов Джозеф Байден стремится сохранить единство НАТО, но его решение по подрыву "Северных потоков" грозит привести к обратным последствиям.

По оценке обозревателя, существует вероятность, что из-за необдуманных действий Белого дома вскоре начнется дезинтеграция НАТО.

Напомним, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о том, насколько вероятен сценарий раскола НАТО, и так ли дружны страны коллективного Запада, как хотят показать всему миру. По мнению дипломата, единства среди НАТО нет, но есть насилие.