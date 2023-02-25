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НовостиПолитика25 февраля 2023 4:45

Журналист Херш допустил дезинтеграцию НАТО из-за подрыва "Северных потоков"

Вопрос только в том, какая страна первой покинет военный блок
Роман КИЛЬМЯШКИН
Сеймур Херш

Сеймур Херш

Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден стремится сохранить единство НАТО, но его решение по подрыву "Северных потоков" грозит привести к обратным последствиям. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш в беседе с изданием Western Standard.

По оценке обозревателя, существует вероятность, что из-за необдуманных действий Белого дома вскоре начнется дезинтеграция НАТО.

"Вопрос теперь заключается в том, какая страна первой выйдет из НАТО?", - заключил журналист.

Как ранее писал сайт KP.RU, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что странам, причастным к подрыву на "Северных потоках", не удастся избежать ответственности. По его словам, теракты на газопроводах являются одним из аспектов вовлеченности Запада в конфликт.

Напомним, Сеймур Херш раскрыл организатора взрывов на "Северных потоках", обвинив в диверсиях США. Он также заявил, что подрыв "Северных потоков" является невообразимой глупостью и "выстрелом себе в ногу".