Марочко сообщил о развернутом под Артемовском мобильном крематории ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские военные развернули мобильный крематорий около села Миньковка, который расположен северо-западнее Артемовска в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Северо-западнее Артемовска, в населенном пункте Миньковка, отмечена работа мобильного крематория. Автомобильный комплекс расположен в лесистой местности, на удалении от основных дорог», - приводит РИА Новости слова подполковника, который уточнил, что подвоз тел идет не только на тяжелом грузовом транспорте, но и на пикапах.

Напомним, днем ранее, 16 марта, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что пока не видно предпосылок отступления украинских войск из Артемовска. По его словам, ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данный момент остается тяжелой, однако признаков подготовки отступления из города не отмечено.