Пушилин: ВСУ не собираются отступать из Артемовска и накапливают силы в Часове Яре

ВСУ не покидают Артемовск Фото: REUTERS

Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала “Россия 24” сообщил, что на данный момент не видно предпосылок отступления вооруженных сил Украины из Артемовска. По его словам, ситуация для военных ВСУ остается тяжелой, но признаков подготовки отступления из города не наблюдается.

Пушилин отметил, что путей снабжения украинской группировки не осталось, последняя дорога в Артемовск, по которой ВСУ могли осуществлять подвоз боеприпасов, теперь находится под еще более существенным огневым контролем российских сил.

Отдельно Пушилин отметил, что противник накапливает резервы в районе города Часов Яр, но это никак не останавливает российские подразделения, находящиеся в Артемовске.

Как писал ранее сайт KP.RU, Киев решил продолжать боевые действия в Артемовске. По мнению президента Украины Зеленского, взятие российскими силами Артемовска развалит всю оборону ВСУ на Донецком направлении.