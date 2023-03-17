Использующие Superjet авиакомпании столкнулись с нехваткой свечей зажигания из США

Журналисты сообщили о нехватке американских свечей зажигания для двигателей Superjet 100 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российские авиакомпании, использующие самолеты Superjet 100 (SSJ100), столкнулись с нехваткой американских свечей зажигания. Об этом сообщает РБК.

Речь идет о воздушных судах, в которых используются российско-французские двигатели SaM146.

По мнению первого заместителя гендиректора "ИрАэро" Владимира Панфилова, если проблема не будет решена в ближайшее время, возникает риск постепенного прекращения полетов на Superjet 100.

Представитель авиакомпании считает, что сложившаяся ситуация "ставит под угрозу выполнение программы полетов по перевозке пассажиров".

Как ранее писал сайт KP.RU, самолет Sukhoi Superjet 100 к 2024 году станет полностью российским. Об этом премьеру Михаилу Мишустину рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

По словам Чемезова, в 2023 году планируется завершить сертификацию отечественного двигателя ПД-8, а в 2024 году начнется его серийное производство. Этот двигатель, в том числе будут устанавливать на Sukhoi Superjet.

Позднее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил об ускорении создания импортозамещенной версии Sukhoi Superjet 100. По его словам, российский двигатель ПД-8 планируют сертифицировать уже весной 2023 года.