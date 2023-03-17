Визит Си Цзиньпина в Россию в 2023 году: Кремль озвучил программу Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента России Владимира Путина посетит Российскую Федерацию в период с 20 по 22 марта 2022 года. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем»,- сказано в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что в ходе визита председателя в Россию запланирован обмен мнениями с российским президентом по вопросу углубления сотрудничества Москвы и Пекина на международной арене. Как сообщается, по итогам переговоров двух лидеров пройдет подписание ряда важных двусторонних документов.

Напомним, ранее Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР, отметив, что это является признанием его заслуг лидера, а также поддержки проводимого им курса на развитие экономики Китая и защиту национальных интересов.