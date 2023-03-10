Владимир Путин и Си Цзиньпин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР. Содержание телеграммы опубликовано на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что это является признанием заслуг лидера Китая и поддержки проводимого им курса на развитие экономики страны и защиту национальных интересов.

"В России высоко ценят Ваш личный вклад в упрочение отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими государствами", - говорится в телеграмме.

По словам главы государства, действуя сообща, Россия и Китай обеспечат плодотворное сотрудничество в различных сферах, в том числе работу по важнейшим вопросам региональной и международной повестки дня.

"Искренне желаю Вам, дорогой друг, новых успехов в государственной деятельности на благо дружественного китайского народа, а также крепкого здоровья и благополучия", - написал Путин.

Как ранее писал сайт KP.RU, депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на новый пятилетний срок. Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, избранным в третий раз подряд.

Напомним, Владимир Путин подтвердил, что власти России ожидают визита в Москву Си Цзиньпина. Как отметил российский президент, Москва понимает занятость Си Цзиньпина внутренними проблемами, однако надеется на реализацию общих планов по личным встречам.

Ранее стало известно, что китайский лидер прибудет в ближайшие месяцы в Москву. Вероятно, приезд председателя КНР в Россию состоится в апреле или мае. Как сообщили источники The Waal Street Journal, Си Цзиньпин намерен выступить с поддержкой мирных переговоров по Украине и заявить о недопустимости применения ядерного оружия.