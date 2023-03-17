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НовостиВ мире17 марта 2023 8:26

Крупные банки США разместили депозит на 30 млрд долларов в First Republic

Решение объясняется поддержкой малых и средних кредитных организаций
Роман КИЛЬМЯШКИН
Американские банки поддержали First Republic на фоне снижения его кредитного рейтинга

Американские банки поддержали First Republic на фоне снижения его кредитного рейтинга

Фото: REUTERS

Шесть крупных финансовых организаций Соединенных Штатов разместили депозит на 30 млрд долларов в американском банке First Republic на фоне снижения его кредитного рейтинга. Соответствующая информация распространена в совместном заявлении банков.

"Этим действием крупнейшие банки США выражают доверие First Republic и другим банкам разных размеров", - говорится в сообщении.

Решение также объясняется поддержкой малых и средних кредитных организаций, которые, по оценке участников акции, являются ключевым звеном в американской финансовой системе.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский миллиардер и основатель фонда Citadel Кен Гриффин, комментируя принимаемые правительством США меры по спасению банка Silikon Valley, заявил о том, что выстроенный за прошедшие десятилетия капитализм Соединенных Штатов "разрушается на глазах".

Напомним, в США обанкротился существовавший почти полвека Silicon Valley Bank. Руководство финансового учреждения, входившего в двадцатку крупнейших банков США, считает, что виной всему послужила длившаяся всего лишь 48 часов паника клиентов, отозвавших со счетов Silicon Valley Bank все свои средства, оцениваемые в 42 млрд. долларов.