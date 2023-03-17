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НовостиОбщество17 марта 2023 8:27

Владелец Zara полностью закроет около 270 магазинов в России

El Pais: Владелец Zara полностью закроет около 270 магазинов в России
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Владелец Zara полностью закроет около 270 магазинов в России

Владелец Zara полностью закроет около 270 магазинов в России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Испанский ретейлер одежды и обуви Inditex, владеющий брендами Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho, заявил о планах закрыть около 270 из 514 магазинов в России. Об этом пишет издания El Pais.

Как передает издание, компания на данный момент ожидает завершения сделки по уходу с российского рынка, о чем заявила в октябре прошлого года. Сейчас Inditex собирается передать группе Daher активы и права, которые связаны с 245 магазинами в России.

«После завершения договора купли-продажи в переданных помещениях разместятся точки продаж брендов, принадлежащих группе Daher, совершенно не связанных с группой Inditex», - сказано в заявлении компании.

Как сообщалось, в рамках соглашения оставляет право вернуться в Россию при возникновении «новых обстоятельств», которые «позволили бы брендам группы вернуться на этот рынок», используя договор франшизы. Управляющий Inditex Оскар Гарсиа Масейрас сказал о том, что переговоры по уходу с российского рынка сейчас «находятся на завершающей стадии».