Новые владельцы Zara в России представят концепцию магазинов на следующей неделе

Сделка по приобретению российских активов Zara близится к завершению Фото: REUTERS

Новые владельцы активов Zara в России планируют представить концепцию магазинов на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.

"Компания на следующей неделе приедет и представит концепцию того, как они будут открываться: в какие сроки, какие магазины, в каких регионах", - уточнил Евтухов.

Чиновник добавил, что сделку по приобретению активов нужно еще завершить. Для этого требуется разрешение правительственной комиссии.

Как писал сайт KP.RU, журналисты выяснили, что магазины Zara откроются в России под новым названием. По их данным, самый первый магазин начнет работать в столичном торговом центре "Авиапарк", а позднее торговые точки откроются в подавляющем большинстве крупных городов страны.

Напомним, ранее появились сообщения, что испанская компания Inditex (бренды Zara, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Massimo Dutti) рассчитывает вернуться на российских рынок уже в самое ближайшее время.

Согласно неофициальной информации, новый владелец данной компании — Daher Group — намеревается открыть магазины под собственными брендами уже весной 2023 года.