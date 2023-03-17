Шойгу представил к госнаградам летчиков, предотвративших нарушение границ района спецоперации беспилотником США

Сергей Шойгу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к государственным наградам летчиков, которые предотвратили нарушение американским беспилотником границ в районе проведения специальной военной операции. Об этом заявили в военном ведомстве в пятницу, 17 марта.

«Сергей Шойгу представил к награждению государственными наградами летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства», - сказано в заявлении министерства.

В ведомстве отмечают, что границы района проведения специальной военной операции «доведены до всех пользователей международного воздушного пространства», а также представлены «в соответствии с международными нормами».

Министерство отмечает, что полет американского дрона осуществлялся с выключенными транспондерами. В небо подняли российские истребители «с целью идентификации нарушителя», который при резком маневрировании перешел в неуправляемый полет.

Напомним, во вторник, 14 марта, в водах Черного моря около Крыма потерпел крушение дрон MQ-9 Reaper американского производства. Как писал сайт KP.RU, генерал ВВС США Джеймс Хекер прокомментировал произошедшие, заявив, что этот беспилотник якобы просто «выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве».