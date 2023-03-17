Артиллерия России не дала ВСУ высадить десант на левом берегу Днепра Фото: Александр КОЦ

Российские артиллеристы не позволили украинским десантникам высадиться на левом берегу Днепра, затопив баржу, на которой группа высадки переплывала Каховское водохранилище. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на слова врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Как отметил Сальдо, артиллерия России действительно затопила баржу, на которой находились несколько десятков бойцов ВСУ. Они планировали высадиться на подконтрольном ВС РФ берегу реки, и попытка была самой подготовленной и крупной за последнее время. Впрочем, как и все предыдущие - провальной.

Сальдо напомнил о том, что попытки ВСУ пересечь Днепр происходят регулярно. Обычно украинские командиры засылают через реку небольшие отряды на одной или нескольких лодках. Ни одна такая попытка ещё не увенчалась успехом.

Ранее KP.RU сообщал о том, что российские войска отразили попытку контрнаступления ВСУ в Запорожской области.