Российские войска отбили атаку ВСУ в Запорожской области Фото: пресс-служба Минобороны России

Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку атаковать в Пологовском районе Запорожской области, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Накануне украинские войска предприняли попытку провести разведку боем с применением бронетехники в Пологовском районе Запорожской области, но потерпели поражение. Противника отбросили на исходные позиции», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам члена администрации Запорожья, с середины февраля украинские войска возводят укрепрайоны и концентрируются у границ региона. Размер группировки ВСУ достиг уже 40 тысяч человек, ее наступление может начаться с появлением листвы, считает Рогов.

Как писал сайт KP.RU, ВСУ формируют большую ударную группировку для наступления в Запорожской области весной 2023 года. В эту группировку войдет более трех тысяч военных, прошедших подготовку в Британии.