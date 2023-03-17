Правительство Словакии одобрило передачу Украине истребителей МиГ-29 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кабмин Словакии одобрило передачу Киеву истребителей МиГ-29, а также систем противовоздушной обороны (ПВО) Kup. Такое заявление в пятницу, 17 марта, сделал исполняющий обязанности премьера страны Эдуард Хегер.

«Правительство приняло решение и единодушно одобрило международное соглашение о дарении МиГ-29 и систем ПВО Kup Украине», - приводит братиславская газета Pravda слова главы правительства Словакии.

Как отметил Хегер, с этим решением правительства ознакомлены и согласны президент Словакии, а также спикер парламента страны.

Напомним, ранее премьер Словакии выразил надежду, что правительство Словакии одобрит передачу Киеву истребителей МиГ-29. Как писал сайт KP.RU, по словам Хегера, кабмин страны «обладает необходимыми компетенциями для того, чтобы послать эту неиспользуемую технику».